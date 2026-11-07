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Gp Qatar, Marquez campione del mondo se… Tutte le combinazioni

  • Novembre 7, 2026
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Gp Qatar, Marquez campione del mondo se… Tutte le combinazioni

(Adnkronos) –
Marc Marquez vince la Sprint del Gp del Qatar davanti a Fabio di Giannantonio e Jorge Martin
oggi, sabato 7 novembre, e si avvicina sempre di più al decimo titolo mondiale della carriera. Il fuoriclasse spagnolo, aiutato anche dalla caduta di Marco Bezzecchi, può festeggiare già nella gara lunga di domani, domenica 8 novembre. In Qatar – anche grazie a una serie di coincidenze fortunate – Marquez potrebbe dunque celebrare con largo anticipo l’ottavo titolo nella classe regina.  

Ma quanti punti e quali combinazioni servirebbero a Marc Marquez per laurearsi campione del mondo già in questo weekend in Qatar? Il calcolo è molto semplice: Marquez è al momento primo in classifica piloti con 411 punti, Jorge Martin è secondo a 362 punti. In caso di successo di Marc Marquez nella gara lunga di domani in Qatar e 0 punti di Martin, lo spagnolo avrebbe la certezza aritmetica di essere – ancora una volta – campione del mondo di MotoGp.  

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