Sparatoria Cracovia, morto in ospedale l'autore della strage - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Starbucks assumerà 7.500 nuovi dipendenti nel Regno Unito nei prossimi cinque anni Credit Agricole propone a Banco Bpm avvio trattative per una fusione Sparatoria Cracovia, morto in ospedale l’autore della strage G7 a Parigi, focus su attacchi hacker. Tajani: “Chiederemo un segnale forte” Bastano 8 minuti di esercizio per abbassare la pressione, lo studio sul ‘wall sit’ Ucraina-Russia, anche Europa ai colloqui di Abu Dhabi. Zelensky: “Putin usa la tregua di Oleshky per schierare soldati” Iran, Trump frena: “Nuovo attacco è improbabile” Fiorentina-Juventus, mano di Joao Mario in area ma niente rigore: furia Spalletti Fiorentina-Juventus, proteste sul gol di Bremer: cos’è successo Da Consob via libera a offerta Intesa per Mps, al via dal 24 novembre Sinner, il consiglio di Cahill: “Non accontentarti mai, ricordati le cinque ‘P’…” Tajani posta foto con nuovo cane: “Benvenuto Argo, guardiano anti-hacker” Starbucks assumerà 7.500 nuovi dipendenti nel Regno Unito nei prossimi cinque anni Credit Agricole propone a Banco Bpm avvio trattative per una fusione Sparatoria Cracovia, morto in ospedale l’autore della strage G7 a Parigi, focus su attacchi hacker. Tajani: “Chiederemo un segnale forte” Bastano 8 minuti di esercizio per abbassare la pressione, lo studio sul ‘wall sit’ Ucraina-Russia, anche Europa ai colloqui di Abu Dhabi. Zelensky: “Putin usa la tregua di Oleshky per schierare soldati” Iran, Trump frena: “Nuovo attacco è improbabile” Fiorentina-Juventus, mano di Joao Mario in area ma niente rigore: furia Spalletti Fiorentina-Juventus, proteste sul gol di Bremer: cos’è successo Da Consob via libera a offerta Intesa per Mps, al via dal 24 novembre Sinner, il consiglio di Cahill: “Non accontentarti mai, ricordati le cinque ‘P’…” Tajani posta foto con nuovo cane: “Benvenuto Argo, guardiano anti-hacker”
Ultim'ora Nazionale

Sparatoria Cracovia, morto in ospedale l’autore della strage

  • Novembre 9, 2026
  • 0
  • 53
  • 1 Min Read
Sparatoria Cracovia, morto in ospedale l’autore della strage

(Adnkronos) –
L’autore della sparatoria avvenuta sabato 7 novembre a Cracovia è morto in ospedale. Lo ha comunicato la polizia locale. Michal Oksinski, trasportato in ospedale, versava in condizioni critiche. 

L’attacco è stato condotto nella piazza principale della città, quella del mercato: 6 i morti e 16 i feriti. L’attentatore, che dall’auto ha sparato sulla folla, era stato ferito dalla polizia (Il video della sparatoria) ed era stato poi sottoposto a un’operazione. “Le vittime sono quattro donne e due uomini.  

Michal Oksinski, nato nel 2002, viveva con i genitori e una sorella a Ostrowiec Swietokrzyski, a due ore da Cracovia. I corpi di questi ultimi sono stati trovati in un appartamento situato nel centro della cittadina: “Un uomo di 52 anni, una donna di 51 e una di 21. Si tratta dei genitori e della sorella del sospetto”, ha annunciato oggi la polizia, precisando che avevano ferite da colpi di arma da fuoco. L’aggressore non aveva precedenti penali. Frequentava con il padre un poligono di tiro. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025