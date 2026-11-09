Carabiniere scomparso, parla il legale dell’ex moglie

di Manuela M. Siniscalco*

Nella triste vicenda del carabiniere scomparso e poi ritrovato a Napoli che coinvolge fatti e sentimenti di un’intera famiglia sconvolta dalla ferita della separazione giudiziale ancora in corso sento il dovere morale prima e professionale poi, in quanto legale dell’ex coniuge, madre delle due figlie minorenni, di fare luce su alcuni aspetti offuscati dai tanti messaggi mediatici che continuano ad offendere la dignità dell’ex coniuge. Mitigare i conflitti di coppia, cercare di tentare un dialogo tra gli ex coniugi nell’interesse delle figlie minorenni è stato l’obiettivo primario di noi legali e del magistrato che ha seguito con passione e dedizione il caso, trascorrendo ore ed ore insieme in aula di udienza, per tentare di costruire un dialogo tra i due, dialogo purtroppo già da tempo inesistente, tant’è che è in corso il giudizio di separazione. Va però evidenziato – ad onore del vero – che la madre ha sempre favorito e stimolato i rapporti tra le figlie ed il padre ed ha rinunciato ad una richiesta di mantenimento per sé: l’esigua somma di denaro attualmente versata dal padre è prevista esclusivamente per il mantenimento delle figlie minorenni. Così come, la rata del mutuo dell’appartamento cointestato agli ex coniugi è pagata in parte anche dalla madre che ci convive con le figlie proprio per andare incontro alle esigenze economiche dell’ex coniuge: la madre ha rinunciato a percepire l’assegno familiare per le figlie, lasciando che continuasse lui a riscuoterlo affinché con quella somma potesse sentirsi sollevato dall’onere economico posto a suo carico. I duri attacchi sui social nei confronti della madre e delle due minorenni, scaturiti dal post pubblicato dal padre su facebook, le stanno esponendo a diffamazioni ed aggressioni mediatiche con gravissime ripercussioni sul loro equilibrio psichico, che chiaramente verranno attenzionati nelle opportune sedi giudiziarie. Condivido le riflessioni della giornalista Erika Noschese pubblicate su questo giornale in data 08 novembre e la ringrazio per aver messo in evidenza la drammatica mancanza di supporto per le coppie in crisi. Gli interventi di aiuto arrivano spesso troppo tardi e si attivano solo se disposti dal magistrato. Non si lavora sulla prevenzione, come invece si dovrebbe, per evitare danni psico-fisici, in particolare in presenza di figli minorenni ai quali va garantito il diritto alla bigenitorialità per sviluppare in modo armonico la propria personalità. La triste e profonda verità è purtroppo che le coppie in crisi che arrivano alla separazione sono spesso lasciate sole e senza alcun supporto, circostanza ancora più grave in presenza di figli minori, sui quali inevitabilmente si riversa il malessere dei genitori, minando la loro serenità nel vivere una tranquilla quotidianità. Per non far sentire la coppia sola nella propria crisi e nel proprio dolore andrebbero disposti maggiori sussidi sia materiali che morali, potenziando i centri di ascolto e la loro diffusione, con mediatori familiari esperti a sostegno della coppia e della loro capacità genitoriale, perché se si smette di essere coppia non si smette mai di essere genitori. Ritrovare il dialogo nell’interesse dei figli è un dovere primario che deve essere posto tra gli obiettivi del nostro governo: servizi gratuiti e facilmente accessibili dal cittadino, dislocati su tutto il territorio e soprattutto un’informazione diffusa ed adeguata per facilitare l’accesso a coloro che vivono questi momenti difficili. Il dato allarmante che deve farci riflettere è che lo sfogo del carabiniere scomparso ha trovato ampio ed immediato spazio sui social, esponendo l’ex coniuge e le figlie minori a numerosi e gravi attacchi mediatici, vanificando il lungo lavoro di chi istituzionalmente ha tentato con fatica di mitigare il conflitto e trovare una composizione dei diversi interessi in gioco. *Avvocato