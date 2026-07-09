Sociale, Tiso(Accademia Iniziativa Comune): “Giovani tra precarietà, ansia e opportunità”

“I giovani di oggi vivono un paradosso: hanno accesso a più informazioni, possibilità e libertà rispetto alle generazioni precedenti, ma allo stesso tempo affrontano un futuro percepito come incerto e instabile. Tra precarietà lavorativa, crisi economiche ricorrenti e cambiamenti sociali rapidissimi, il rapporto dei giovani con il domani è diventato un tema centrale del dibattito pubblico. Per molti under 35, purtroppo, la precarietà non è più una fase temporanea, ma una condizione strutturale. Contratti brevi, stipendi bassi, difficoltà ad accedere alla casa e a costruire un progetto di vita stabile: tutto questo alimenta un senso di sospensione continua. E questa instabilità ha conseguenze profonde, emotive ed economiche: ritardo nella formazione di famiglie, rinuncia a sogni e percorsi personali, aumento di ansia e stress; e fuga di talenti verso l’estero. C’è anche un rovescio della medaglia chiaramente, poiché questa generazione possiede risorse uniche: competenze digitali avanzate, apertura mentale e culturale, sensibilità verso temi sociali e ambientali, e capacità di reinventarsi. Insomma, nuove professioni, nuove forme di lavoro e nuove comunità stanno emergendo proprio grazie ai giovani. Alla luce di tutto questo, che compito ha la società di oggi? Partendo dal presupposto che i giovani non sono “fragili”, ma sono una generazione che affronta sfide inedite con strumenti nuovi, per costruire un futuro più solido, serve riconoscere le loro difficoltà, valorizzare le loro competenze e creare un sistema che non li lasci soli. Il futuro non è scritto: i giovani possono ancora riscriverlo, se messi nelle condizioni di farlo”.

Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.