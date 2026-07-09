Pescara, Confeuro-Labor: “La competenza si costruisce con la formazione”

“Quando la qualità si costruisce con la formazione. Nella giornata di mercoledì 8 luglio, il Caf Labor, in collaborazione con Confeuro – Confederazione degli Agricoltori Europei, ha organizzato un corso di formazione dedicato ai dipendenti del Comune di Pescara, approfondendo il tema dell’Isee: dalla normativa alle modalità di calcolo, dalle finalità dello strumento agli aspetti pratici che ogni operatore deve conoscere per offrire un servizio sempre più efficiente ai cittadini. “Essere scelti da una delle principali amministrazioni comunali italiane per un’attività di così alto valore formativo – spiegano da Caf Labor – rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e una conferma dell’impegno che ogni giorno mettiamo nella qualità dei nostri servizi. Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Pescara per la fiducia accordataci, a Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei per la preziosa collaborazione e a tutti i partecipanti per l’attenzione e l’interesse dimostrati”. Da Caf Labor infine sottolineano: “La qualità viene prima di tutto: investire nella formazione significa migliorare le competenze, rafforzare i servizi e offrire ai cittadini un’assistenza sempre più qualificata. Questo importante appuntamento rappresenta un’ulteriore attestazione del valore del lavoro che svolgiamo ogni giorno e che continueremo a portare avanti su tutto il territorio italiano”.
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