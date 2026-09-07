Sociale, inaugurata in Piemonte nuova sede Confeuro-Labor a sostegno della comunità

“È un giorno davvero speciale per la comunità di Orbassano e per tutto il territorio provinciale di Torino: abbiamo inaugurato infatti la nuova sede Confeuro-Labor, un presidio fondamentale per offrire supporto e servizi ai cittadini del territorio”. A sottolinearlo, in una nota stampa, sono Andrea Tiso, Presidente nazionale Confeuro, e Calogero Termine, presidente Confeuro Torino Sud, all’indomani della apertura dei nuovi locali Caf e Patronato Labor di Via dei Mulini 22, svoltasi nel pomeriggio di sabato 5 settembre ad Orbassano. Un evento importante, che ha registrato grande partecipazione e forte entusiasmo. Presenti, insieme a oltre duecento cittadini, il sindaco Cinzia Bosso, Eugenio Gambetta, Presidente del Consiglio Comunale, Pasquale Russo Consigliere di comunale del Comune di Rivalta, il parroco Don Dario, Calogero Termine, presidente Confeuro Torino Sud, Pina Palma, membro Confeuro Torino Sud, e Antonella Conte, Responsabile sede e patronato Labor di Orbassano. “Le sedi zonali rappresentano il cuore pulsante della nostra missione: essere vicini alle persone, ascoltare le loro esigenze e offrire risposte concrete. Con questa nuova apertura, rafforziamo il nostro impegno per il benessere della comunità, garantendo assistenza su pensioni, pratiche fiscali, consulenze e molto altro – ha detto Carmela Tiso, Presidente nazionale del Patronato Labor -. I migliori auguri di buon lavoro alla nostra splendida squadra per questa nuova avventura”. Il presidente nazionale Confeuro, Andrea Tiso, ha quindi sottolineato: “Tutto questo è la dimostrazione del nostro radicamento sul territorio, che conta centinaia di sede da nord a sud, passando per il centro Italia. Vogliamo ricordare, infatti, che la Confeuro ha una base associativa di oltre 300mila soci e centinaia di sedi sul territorio nazionale. E i nostri operatori, che ringrazio per l’immenso lavoro che svolgono quotidianamente, sono a disposizione, in Piemonte come in tutta la nostra Penisola, dei cittadini per offrire servizi di tutela previdenziale, assistenziale e fiscale attraverso il nostro Patronato e il nostro Centro di Assistenza Fiscale. In tal modo, Confeuro e Labor si impegnano a garantire una tutela completa ai cittadini, non solo dal punto di vista dei lavoratori agricoli, ma anche come utenti del sistema previdenziale e fiscale italiano”.