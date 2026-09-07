Sangiuliano e Pelliccia: Rogo ecoballe nel Napoletano, Sangiuliano: sinistra responsabile

“Questo ennesimo rogo tossico ha responsabilità ben precise. La sinistra governa la Regione Campania da vent’anni, ha speso centinaia di milioni di euro per la gestione delle ecoballe, ma un milione di tonnellate di rifiuti sono ancora lì a fare danni e minacciare la salute dei cittadini di Giugliano e dei comuni limitrofi”. Così in una nota il capo dell’opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, insieme ai capigruppo del centrodestra Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi, Sebastiano Odierna, a proposito del vasto incendio divampato in un sito di stoccaggio delle ecoballe nel Napoletano. “Taverna del Re continua a bruciare e intossicare nonostante un piano che doveva chiudersi nel 2019 finanziato con i soldi dei cittadini. Ora Fico si assuma le sue responsabilità, finisca di gingillarsi e ci dica cosa vuol fare in tempi rapidissimi. Occorre una soluzione definitiva a questo sconcio” aggiunge l’ex ministro.
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