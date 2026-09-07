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Casa, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Quando l’affitto diventa un lusso”

Casa, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Quando l’affitto diventa un lusso”

  • Settembre 7, 2026
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“Trovare una casa in affitto a un prezzo sostenibile è diventata una delle principali difficoltà per milioni di italiani. Negli ultimi anni, il costo degli affitti è aumentato in molte città, incidendo profondamente sui bilanci di famiglie, giovani, lavoratori e pensionati. Quella che un tempo rappresentava una spesa importante ma gestibile, oggi assorbe spesso una parte consistente del reddito mensile, lasciando sempre meno risorse per affrontare le altre necessità della vita quotidiana. Per molte persone, l’affitto rappresenta ormai la voce di spesa più pesante del bilancio familiare. A questo si aggiungono bollette, alimenti, trasporti, spese sanitarie e costi per l’istruzione dei figli. Il risultato è che arrivare alla fine del mese è diventato sempre più difficile, anche per chi ha un lavoro stabile o una pensione. I giovani e gli anziani sono tra i più colpiti ma anche le famiglie vivono una situazione delicata La forte domanda abitativa nelle città, infatti, la disponibilità limitata di alloggi, l’incremento dei costi di gestione degli immobili e la diffusione degli affitti brevi in alcune aree hanno contribuito a modificare il mercato immobiliare. A ciò si aggiunge l’aumento generale del costo della vita, che ha influenzato anche il settore abitativo. Le conseguenze non riguardano soltanto l’economia delle famiglie, ma anche il tessuto sociale. Quando il diritto a un’abitazione adeguata diventa difficile da garantire, aumentano le disuguaglianze e diminuiscono le opportunità di costruire un progetto di vita stabile. Una casa non è semplicemente un tetto sopra la testa: è il luogo in cui si costruiscono relazioni, si cresce una famiglia e si sviluppa il senso di appartenenza a una comunità. Saranno dunque fondamentali politiche che favoriscano un’offerta abitativa più accessibile, il sostegno alle famiglie con maggiori difficoltà, la riqualificazione del patrimonio immobiliare e un equilibrio tra le diverse esigenze del mercato. Allo stesso tempo, sarà importante promuovere interventi che incentivino la disponibilità di alloggi a canoni sostenibili, soprattutto nelle aree dove la pressione abitativa è più elevata”.

Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca.

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