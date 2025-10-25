Sinner, Vespa attacca ancora: "Ha detto no a Olimpiadi e Mattarella" - Le Cronache
Sinner, Vespa attacca ancora: “Ha detto no a Olimpiadi e Mattarella”

  • Ottobre 25, 2025
(Adnkronos) – Bruno Vespa contro Jannik Sinner, atto secondo. Dopo il tweet di qualche giorno fa, sulla rinuncia del tennista azzurro alla Coppa Davis, il giornalista torna sull'argomento con un secondo post su X con altri elementi 'a carico' del numero 2 del mondo. "Nell'elencare le ragioni di disaffezione di Sinner nei confronti dell’Italia, oltre alla residenza a Montecarlo e al rifiuto di giocare quest’anno in Davis, dimenticavo la rinuncia alle Olimpiadi e soprattutto il rifiuto di incontrare il capo dello Stato. Serve altro?", scrive Vespa ripercorrendo le tappe del 2024. Lo scorso anno, Sinner non ha disputato le Olimpiadi di Parigi 2024 per una tonsillite. L'azzurro ha recuperato la condizione e poche settimane dopo ha trionfato agli US Open. All'inizio del 2025, Sinner come è noto non ha partecipato all'evento al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto i rappresentanti del tennis azzurro per celebrare i successi ottenuti nel 2024. In questi giorni, dopo l'ufficializzazione del no alla Final Eight di Coppa Davis, Sinner si è ritrovato nuovamente al centro di polemiche. L'azzurro, impegnato nel torneo Atp di Vienna, ha spiegato che la decisione gli consentirà di riposare e gestire meglio la preparazione in vista dell'avvio del 2026, che per l'altoatesino comincerà con la difesa del titolo agli Australian Open. 
