Thailandia, morta a 93 anni la regina madre Sirikit

(Adnkronos) – E' morta a 93 anni la regina madre della Thailandia, madre di Vajiralongkorn. La famiglia reale ha dato notizia del decesso dopo che il 17 ottobre c'era stato un peggioramento delle condizioni di salute dell'ex regina Sirikit a causa di un'infezione del sangue. "E' venuta a mancare serenamente il 24 ottobre 2025, alle 21.21, nell'Ospedale Chulalongkorn della Croce Rossa thailandese, all'età di 93 anni", si legge in una nota.  Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha rinviato la partenza per il summit dell'Asean in Malaysia, dove ha detto di voler comunque andare per firmare un accordo di pace con la Cambogia, dopo l'escalation della scorsa estate, alla presenza di Donald Trump. "Ho annullato il mio viaggio previsto per oggi in Malaysia – ha detto – Per quanto riguarda l'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia con il premier della Malaysia e il presidente degli Stati Uniti, ho chiesto loro di riprogrammare tutto per domani mattina".  
