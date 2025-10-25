Pisapia lascia Noi Moderati: “Ostacoli esterni rendono impossibile lavorare sul turismo” - Le Cronache Attualità
Pisapia lascia Noi Moderati: “Ostacoli esterni rendono impossibile lavorare sul turismo”

  • Ottobre 25, 2025
Claudio Pisapia ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Responsabile nazionale del Dipartimento Turismo di Noi Moderati, comunicando la decisione al Presidente Maurizio Lupi.

«Le condizioni esterne, legate a enti e associazioni che ostacolano la possibilità di portare avanti con serenità e incisività le battaglie su un tema fondamentale come il turismo – dichiara Pisapia – non mi consentono di proseguire questo impegno. Per tali ragioni ho ritenuto opportuno rimettere l’incarico e lasciare il partito».

