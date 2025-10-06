Sinner, nessun allarme dopo il ritiro Shanghai. Jannik torna a Montecarlo e mette le Atp Finals nel mirino - Le Cronache
  • Ottobre 6, 2025
(Adnkronos) – Nessun allarme per Jannik Sinner dopo il ritiro a causa dei crampi contro Tallon Griekspoor nel Masters 1000 di Shanghai. Il numero 2 del mondo ha lasciato la Cina in mattinata per tornare a Montecarlo. Come riportato da Supertennis, l'azzurro ha solo bisogno di qualche giorno di riposo per tornare in forma e al lavoro, per gli ultimi impegni stagionali.  Il caldo, l'umidità e lo smog rendono particolarmente dure le condizioni a Shanghai e l'azzurro non è l'unico ad averne sofferto in settimana. Novak Djokovic, nel match che ha inaugurato la sessione serale prima di Sinner-Griekspoor, pensata come serata-evento per il ventennale della costruzione dello stadio, ha per esempio avuto problemi di stomaco durante la partita poi vinta contro Yannick Hanfmann. Dopo la pausa necessaria, il numero due del ranking Atp tornerà al lavoro per gli ultimi tornei della stagione. Per difendere soprattutto il titolo di campione alle Atp Finals di Torino, a novembre.  
