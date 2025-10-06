Fuorni, auto nel ristorante: arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio: con questa ipotesi di reato è stato arrestato dalla polizia l’uomo che, ieri pomeriggio, è entrato con la sua auto (Smart) all’interno del ristorante “Compagnia del Concord” nel quartiere Fuorni a Salerno.

Secondo una prima ricostruzione che dovrà essere verificata e accertata, quanto accaduto sarebbe legato a motivi personali tra il conducente e il suo ex suocero presente nel locale.

La piccola utilitaria a due posti condotta dall’uomo ha sfondato la parete del ristorante, finendo al centro della sala. Sembrerebbe che l’uomo fosse intento già da qualche minuto a provare ad accedere all’interno del ristorante, per cui le forze dell’ordine erano state allertate.

I poliziotti hanno condotto l’uomo in caserma e nelle ultime ore è scattato l’arresto. Le indagini sono affidate alla squadra mobile e alle volanti della Questura di Salerno.