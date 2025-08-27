Sinner, la sfida di Popyrin: "Tutti hanno punti deboli, so come batterlo" - Le Cronache
Sinner, la sfida di Popyrin: “Tutti hanno punti deboli, so come batterlo”

  • Agosto 27, 2025
Sinner, la sfida di Popyrin: "Tutti hanno punti deboli, so come batterlo"

(Adnkronos) –
Alexei Popyrin non ha paura di Jannik Sinner. Il tennista australiano, alla vigilia del match contro l'azzurro nel secondo turno degli Us Open 2025, ha lanciato la sfida al numero uno del mondo. "Sono già stato sull’Arthur Ashe e so cosa aspettarmi", ha dichiarato Popyrin dopo aver battuto il finlandese Emil Ruusuvuori all'esordio nello Slam americano, vinto proprio da Sinner lo scorso anno. "Sinner è sicuramente uno dei migliori al mondo, ma non sono qui per emozionarmi", ha detto spavaldo l'australiano, "se riesco a giocare il mio tennis, posso creargli dei problemi. Amo queste sfide, sono il motivo per cui faccio questo lavoro". Popyrin, numero 36 del mondo, ha battuto Sinner nell'unico precedente tra i due, risalente al terzo turno del Masters 1000 di Madrid del 2020. I due si sono incontrati anche in un match esibizione andato in scena a Melbourne a pochi giorni dall'inizio degli Australian Open 2025, poi vinti proprio da Sinner: "Da quel match ho imparato qualcosa e so cosa aspettarmi. Ogni giocatore ha punti deboli, c’è sempre un piano per provare a battere chiunque", ha concluso Popyrin.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

