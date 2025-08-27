Maraio, in Campania vince la politica ora i programmi

In Campania abbiamo avuto ragione. Ripartire dai dieci anni di De Luca, seguire il modello Manfredi, costruire una coalizione ampia. Molti pensavano fosse politichese, era politica. Quando alcuni dividevamo, quando altri smontavano noi socialisti costruivamo”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi. “Continuano così – aggiunge Maraio – ed in pochi giorni il quadro sarà ancora più chiaro. Noi socialisti continueremo a suggerire le vie della politica: ora idee innovative per imprese, giovani e famiglie. Al lavoro per la Campania”.
Post Recenti
- Gaza, l’Onu insiste: carestia causata da aiuti “limitati e compromessi”. Israele: “Ritratti”
- La sinistra ha tradito
- Sinner, quando gioca agli Us Open? L’orario di Jannik contro Popyrin
- Minneapolis, chi era l’autore della sparatoria: il profilo di Robin Westman
- Djokovic perde un set ma vola al terzo turno: Svajda battuto in rimonta
Categorie
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Extra
- Campania
- Ultimora
- Coronavirus
- Cronaca
- Regionali 2020
- Sport
- Politiche 2022
- Spettacolo e Cultura
- amministrative 2023
- Attualità
- Tech
- Video
- Business
- Provincia
- Senza categoria
- Primo piano
- Speciale Pcto 2024
- Editoriale
- Enogastronomia
- sanità
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco