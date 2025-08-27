Maraio, in Campania vince la politica ora i programmi - Le Cronache Attualità
Attualità Campania

Maraio, in Campania vince la politica ora i programmi

  • Agosto 27, 2025
In Campania abbiamo avuto ragione. Ripartire dai dieci anni di De Luca, seguire il modello Manfredi, costruire una coalizione ampia. Molti pensavano fosse politichese, era politica. Quando alcuni dividevamo, quando altri smontavano noi socialisti costruivamo”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi. “Continuano così – aggiunge Maraio – ed in pochi giorni il quadro sarà ancora più chiaro. Noi socialisti continueremo a suggerire le vie della politica: ora idee innovative per imprese, giovani e famiglie. Al lavoro per la Campania”.

