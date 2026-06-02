Giovani e sanità, le novità della giunta De Luca

di Erika Noschese

Mesi di polemiche, mesi di attacchi, una rivoluzione annunciata fin dalla conferma della sua vittoria, ma realizzata con la stessa squadra che aveva duramente contestato. A poche ore dalla proclamazione degli eletti, il sindaco Vincenzo De Luca ha ufficializzato la giunta e, ad eccezione di Nino Savastano, non ci sono novità sotto il cielo. Gli assessori sono gli stessi, i problemi anche e la soluzione, a quanto pare, non è nella giunta. L’unica new entry resta Nino Savastano (Progressisti per Salerno), al quale sono state affidate tre importanti deleghe: sarà vicesindaco e si occuperà di Sport e Politiche giovanili. Sempre per i Progressisti entreranno in giunta Rocco Galdi, con la delega alla Mobilità, e Dario Loffredo, con la delega all’Urbanistica. In rappresentanza di A Testa Alta ci sarà Paky Memoli, che ottiene una nuova delega: Medicina territoriale e prevenzione sanitaria. Per la prima volta, l’amministrazione comunale dedica un assessorato alla sanità, a dimostrazione dell’attenzione che il sindaco intende dedicare alla sanità. Alessandro Ferrara è confermato al Turismo. Alla Pubblica Istruzione viene confermata Gaetana Falcone, in quota Cristiani Democratici, mentre i socialisti abbandonano la logica del primo degli eletti e confermano Massimiliano Natella all’Ambiente. Il sindaco mantiene per sé la delega al Bilancio e tutte le altre materie non assegnate (Cultura, Personale, Rapporti con l’Università, ecc.). «L’elemento di continuità tiene conto del livello di consenso e soprattutto della necessità di avviare un’immediata azione amministrativa per la realizzazione di un programma di svolta», fa sapere il sindaco. Parole che, di fatto, si scontrano con la scelta di Avanti Salerno Psi, che ha deciso di non tenere conto del consenso ottenuto da Simona Calzaretti, prima degli eletti nella lista Salerno e candidata socialista più votata d’Italia. «Ringrazio il sindaco De Luca per questa delega. Già nel corso del confronto Rai chiesi un assessorato che si occupasse di salute e di sanità. È stato affidato a me, sono un medico che opera sul territorio e il decreto interministeriale numero 77 ha messo in opera le case di comunità, gli infermieri di famiglia, l’assistenza domiciliare, l’ospedale di comunità. Una sanità che va verso il territorio per essere più vicini ai cittadini», ha dichiarato il neo assessore Paky Memoli. «Noi abbiamo già istituito le famose botteghe, in modo tale da poter dare una prestazione equa a tutti i cittadini, anche quelli che si trovano più lontano dalle città – ha aggiunto l’assessore alla medicina territoriale e prevenzione sanitaria – Dobbiamo seguire questo modello e potenziare servizi territoriali per una sanità più vicina ai cittadini. La prevenzione sanitaria è un pilastro fondamentale per garantire la salute individuale e garantire, è necessario potenziare questa politica di prevenzione con lo screening del cancro alla mammella, del colon, della tiroide. Insomma, c’è tanto da lavorare con questo assessorato». Ad esprimere il suo ringraziamento al neo sindaco anche Alessandro Ferrara, riconfermato al Turismo: «Ringrazio il sindaco Vincenzo De Luca per la fiducia accordata. Affronto questo nuovo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del lavoro svolto negli anni passati. Andiamo nel segno della continuità, portando avanti i tanti progetti avviati con la precedente amministrazione e consolidando i risultati già raggiunti. Il turismo continuerà a rappresentare uno dei settori strategici per la crescita della città: lavoreremo per valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale, storico e paesaggistico di Salerno, rafforzando l’offerta turistica e rendendola sempre più attrattiva durante tutto l’anno. L’obiettivo è quello di proseguire il percorso intrapreso, creando nuove opportunità di sviluppo economico e promozione del territorio, in sinergia con gli operatori del settore e con tutte le realtà che contribuiscono alla crescita della città». Nel segno della continuità anche l’assessorato di Natella: «Mi è stato conferito l’incarico di Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno. Continuerò con passione, impegno e rinnovato entusiasmo. Ringrazio il sindaco Vincenzo De Luca per la fiducia accordatami, il Psi e tutti coloro che hanno riposto fiducia nel progetto Avanti Salerno», ha dichiarato attraverso i canali social. «Onorato di essere stato riconfermato con la delega di Assessore all’Urbanistica. Grazie al Sindaco per la fiducia. Continuiamo il lavoro iniziato, con l’impegno di ogni giorno per far crescere la nostra città», ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, Dario Loffredo. Savastano, record di preferenze. La vera novità della giunta targata Vincenzo De Luca è Nino Savastano. Con i suoi 1.701 voti è risultato il consigliere comunale più votato in assoluto, tornando così a Palazzo di Città dopo l’esperienza maturata in Consiglio regionale. Savastano è stato eletto per la prima volta nel Consiglio comunale di Salerno nel 1993, distinguendosi fin da subito come uno degli amministratori più rappresentativi della sua area politica e affermandosi successivamente come il candidato più votato della propria lista. A partire dal 1997 ha ricoperto a lungo l’incarico di assessore alle Politiche sociali nelle amministrazioni guidate da Vincenzo De Luca e, successivamente, da Vincenzo Napoli, seguendo alcuni dei principali progetti sociali promossi dal Comune. Nel 2004 è stato eletto al Consiglio provinciale di Salerno, ampliando la propria esperienza amministrativa a livello territoriale. Nel 2020, invece, è approdato in Consiglio regionale della Campania, eletto nella circoscrizione di Salerno con la lista Campania Libera. Dopo cinque anni trascorsi a Palazzo Santa Lucia, Savastano torna ora a Palazzo di Città da protagonista. Forte del consenso ottenuto alle ultime elezioni amministrative e della fiducia incondizionata del sindaco, assume un ruolo centrale nella nuova squadra di governo cittadina con la delega alle Politiche Giovanili, Sport e vicesindaco.