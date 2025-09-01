Sinner e quel conto aperto con Bublik: "È l'ora della vendetta" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ucraina, Russia avanza ma non sfonda: la frenata di Putin e i dati
Sinner, la chiacchierata con Anna Wintour e Rami Malek
Sinner e quel conto aperto con Bublik: “È l’ora della vendetta”
Sinner-Bublik, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta
Ultim'ora Nazionale

Sinner e quel conto aperto con Bublik: “È l’ora della vendetta”

  • Settembre 2, 2025
  • 0
  • 66
  • 1 Min Read
Sinner e quel conto aperto con Bublik: “È l’ora della vendetta”

(Adnkronos) –
Jannik Sinner e quella voglia di "vendetta" contro Alexander Bublik. Il tennista azzurro scende in campo negli ottavi di finale degli Us Open 2025, l'ultimo Slam dell'anno a cui arriva da campione in carica e dove affronterà il kazako, contro Lorenzo Musetti, ai quarti. Proprio con Bublik però c'è un conto in sospeso. Il numero 24 del mondo è stato infatti l'unico, oltre a Carlos Alcaraz, a battere Sinner nel 2025, negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Halle. E proprio quella partita non sembra essere stata digerita appieno da Sinner, come rivelato in un dialogo con l'attore Rami Malek e l'ex direttrice di Vogue Anna Wintour, ospiti d'onore sulle tribune dell'Arthur Ashe Stadium. A poche ore dal match i due hanno assistito all'allenamento del numero uno del mondo e hanno scambiato qualche parola con lui. "Sto bene, mi sto divertendo", ha detto Sinner rispondendo alle domande dei due 'tifosi' vip. "In realtà l'ultima volta che l'ho affrontato ho perso", ha continuato Jannik con un sorriso, poi abbassando lo sguardo "è l'ora della vendetta". Bublik è avvertito.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025