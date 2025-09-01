Sinner-Bublik, oggi l'azzurro in campo agli Us Open - Diretta - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Sinner-Bublik, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta
Milan, la foto di Rabiot è ‘sospetta’: la scoperta su X
Nigeria, donna accusata di blasfemia contro islam: bruciata viva dalla folla
Gaffe al Power Hits Estate: “Sta entrando Irama”. Ma è Rkomi
Ultim'ora Nazionale

Sinner-Bublik, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

  • Settembre 2, 2025
  • 0
  • 54
  • 1 Min Read
Sinner-Bublik, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner contro Alexander Bublik oggi, lunedì 1 settembre, nel match degli ottavi di finale degli US Open 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, in diretta tv e streaming, affronta il kazako per un posto nei quarti di finale dell'ultimo Slam dell'anno. In palio un posto ai quaeti di finale di New York, torneo a cui Sinner arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno. In caso di passaggio del turno, Sinner si regalerebbe un derby azzurro, andando a sfidare Lorenzo Musetti, vittorioso contro Jaume Munar negli ottavi degli Us Open.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025