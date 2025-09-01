Sinner, la chiacchierata con Anna Wintour e Rami Malek - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ucraina, Russia avanza ma non sfonda: la frenata di Putin e i dati
Sinner, la chiacchierata con Anna Wintour e Rami Malek
Sinner e quel conto aperto con Bublik: “È l’ora della vendetta”
Sinner-Bublik, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta
Ultim'ora Nazionale

Sinner, la chiacchierata con Anna Wintour e Rami Malek

  • Settembre 2, 2025
  • 0
  • 80
  • 1 Min Read
Sinner, la chiacchierata con Anna Wintour e Rami Malek

(Adnkronos) – "Time to revenge". Il momento della vendetta annunciato nella chiacchierata con Anna Wintour e Rami Malek. Jannik Sinner scende in campo agli US Open per gli ottavi di finale contro Alex Bublik. L'azzurro e il kazako si incontrano per la terza volta nel 2025. Se il numero 1 del mondo ha dominato nei quarti di finale del Roland Garros, Bublik si è imposto nel secondo turno del torneo Atp di Halle.   E proprio al match andato in scena sull'erba tedesca pare far riferimento Sinner nella chiacchierata pre-match con Anna Wintour, totem della moda e Global Editorial Director di Vogue, e con il premio Oscar Rami Malek. Sinner, come mostra il video pubblicato da SuperTennis, è rilassato e si gode il momento: "Mi sto divertendo, tutto va bene, tutto è ok", dice l'altoatesino. Il microfono, poi, coglie l'espressione "time to revenge" in risposta ad una frase di Wintour, presenza abituale all'US Open: è il momento di vendicare Halle? —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025