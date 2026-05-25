De Luca: Da domani subito al lavoro

Arrivano le prime dichiarazioni di Vincenzo De Luca mentre la quinta proiezione delle comunali di Salerno lo accredita di una percentuale vicina al 58%.

“Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma ancora una volta la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso”, ha dichiarato De Luca.

L’ex presidente della Regione Campania ha poi aggiunto: “È un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegna a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto”.

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai candidati delle liste a sostegno della sua coalizione: “Ringrazio affettuosamente tutti i nostri candidati per il loro impegno appassionato, in una battaglia non semplice”.

Infine il messaggio rivolto alla città: “Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro”.