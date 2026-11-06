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Sinner-Cahill, l’addio è ufficiale: “Incredibile parte del mio percorso”. Norman nuovo coach

  • Novembre 6, 2026
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Sinner-Cahill, l’addio è ufficiale: “Incredibile parte del mio percorso”. Norman nuovo coach

(Adnkronos) – Adesso è ufficiale. Jannik Sinner e Darren Cahill concluderanno la loro collaborazione alla fine della stagione 2026, dopo cinque anni di successi condivisi. Magnus Norman, ex numero 2 del mondo, entrerà a far parte dello staff tecnico del fuoriclasse azzurro all’inizio del prossimo mese, affiancando Simone Vagnozzi. Si legge in un comunicato diffuso dallo staff dell’attuale numero 2 del ranking Atp. 

 

Cahill era entrato a far parte dello staff di Sinner nel giugno 2022 e, affiancando Simone Vagnozzi, ha svolto un ruolo fondamentale nell’ascesa dell’azzurro ai vertici del tennis. Grazie a questa collaborazione, Sinner ha conquistato cinque titoli del Grande Slam e due titoli alle Atp Finals, completando la Career Golden Masters con la vittoria in tutti e nove i tornei Atp Masters 1000. Nel giugno 2024 ha inoltre raggiunto per la prima volta il primo posto nella classifica mondiale: traguardi che riflettono anni di dedizione e miglioramento continuo. 

“Darren è stato una parte incredibilmente importante del mio percorso. Insieme a Simone e a tutta la squadra, abbiamo raggiunto traguardi che sognavo fin da bambino. Vincere cinque titoli del Grande Slam e raggiungere insieme il numero 1 al mondo sono risultati che custodirò per sempre, ma altrettanto importante è il rapporto che abbiamo costruito lungo il percorso” ha dichiarato Sinner. 

“Voglio ringraziare Darren per la fiducia che ha riposto in me, per la sua onestà e la sua dedizione. Mi ha aiutato a crescere sia come tennista che come persona, e i suoi consigli mi accompagneranno per tutta la mia carriera”. E ancora: “Abbiamo condiviso tanti momenti speciali negli ultimi cinque anni e, anche se la nostra collaborazione come allenatore e allievo sta volgendo al termine, la nostra amicizia continuerà”. 

“Lavorare con Jannik è stato un onore e un privilegio speciali – ha spiegato Cahill -. È un ragazzo straordinario, un campione umile e dedito alla causa di cui siamo tutti incredibilmente orgogliosi. La fiducia, l’onestà e la convinzione funzionano solo quando sono reciproche e questa è stata la forza di Jannik come atleta. È anche il motivo per cui allenare una persona come lui è stata un’esperienza così memorabile”. L’ex coach chiude con un augurio per il futuro: “Voglio ringraziare Jannik, tutta la squadra e tutti i tifosi per aver accolto questo australiano nella meravigliosa famiglia italiana. Auguro alla squadra nient’altro che un successo continuo per gli anni a venire”.  

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