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Malore in casa per Kimmarie Johnson, muore a 50 anni l’attrice di ‘Beverly Hills, 90210’ ex Miss Pennsylvania

  • Novembre 6, 2026
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Malore in casa per Kimmarie Johnson, muore a 50 anni l’attrice di ‘Beverly Hills, 90210’ ex Miss Pennsylvania

(Adnkronos) –
Kimmarie Johnson, attrice statunitense nota per la sua partecipazione alla celebre serie televisiva ‘Beverly Hills, 90210’ ed ex vincitrice del titolo di Miss Pennsylvania, è morta all’età di 50 anni. La notizia della scomparsa è stata riferita dalla nipote Rhonda Scott alla rivista ‘People’. Johnson è deceduta mercoledì 4 novembre, dopo aver accusato un problema cardiaco nella propria abitazione di Los Angeles il 27 ottobre. Trasportata al Cedars-Sinai Medical Center, le era stata diagnosticata una patologia legata a un aneurisma cardiaco. “Irradiava una luce così forte e luminosa. Le persone che entravano in contatto con lei percepivano soltanto energia positiva”, ha dichiarato la nipote, ricordandola come una presenza capace di lasciare un segno in chiunque la incontrasse. 

Johnson aveva iniziato il proprio percorso professionale lontano dal mondo dello spettacolo, lavorando come assistente di volo. Successivamente era entrata nel settore della moda, firmando un contratto con l’agenzia di modelle Docherty. Nel 1992 aveva partecipato al concorso Miss Pennsylvania, conquistando la vittoria nonostante non avesse precedenti esperienze nei concorsi di bellezza. Il successo le aveva consentito di accedere a Miss Usa 1993, dove aveva raggiunto le prime sei posizioni. Nel 1996 si era trasferita a Los Angeles per proseguire la carriera di modella e avvicinarsi al mondo della recitazione. Il debutto sullo schermo era arrivato nel 1998 con il film drammatico ‘Let’s Talk About Sex’, diretto da Troy Byer. Nello stesso anno aveva preso parte a un episodio della serie televisiva ‘Beverly Hills, 90210’, interpretando il personaggio di Judy. 

Nel corso della sua carriera aveva inoltre recitato in produzioni cinematografiche e televisive come ‘Fatti, strafatti e strafighe’, ‘Shadow Fury’, ‘Break a Leg’ e ‘Tucker War’. Nel 2003 era diventata madre del figlio Cameron Nino, una nuova fase della sua vita che l’aveva portata ad allontanarsi temporaneamente dalle scene. Durante la pausa aveva continuato a coltivare la propria formazione artistica, frequentando anche corsi presso The Groundlings, la scuola di improvvisazione e recitazione di Los Angeles. 

 

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