Sinner-Altmaier: data, orario e dove vedere il debutto di Jannik a Vienna - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Sociale, Tiso (Accademia IC): “Tutela anziani e fragili deve essere priorità istituzionale”
Agricoltura, Confeuro: “Giovani leva strategica per Italia. Servizio civile nella giusta direzione”
Sinner-Altmaier: data, orario e dove vedere il debutto di Jannik a Vienna
Disponibilità di plasma in Italia – Talk Adnkronos diretta domani dalle 10
Prima Pagina Nazionale

Sinner-Altmaier: data, orario e dove vedere il debutto di Jannik a Vienna

  • Ottobre 20, 2025
  • 0
  • 49
  • 1 Min Read
Sinner-Altmaier: data, orario e dove vedere il debutto di Jannik a Vienna

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Dopo il ricco successo nel Six Kings Slam, torneo con cui si è assicurato 6 milioni di dollari, l'azzurro debutta a Vienna contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 del mondo, affrontato poche settimane fa nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Ecco orario, precedenti e dove vedere l'esordio di Jannik nell'Atp 500 di Vienna. 
Jannik Sinner debutterà a Vienna martedì 21 ottobre nei sedicesimi di finale del torneo. L'orario del match è ancora da definire. Sono tre i precedenti tra Sinner e Altmaier: l'azzurro al momento è avanti 2-1. 
Sinner-Altmaier, come tutti i match dell'Atp 500 di Vienna, sarà trasmesso in esclusiva su Sky. Le sfide saranno visibili sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena. Il torneo sarà disponibile anche in streaming su Now Tv e su Sky Go. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Prima Pagina Nazionale

Vladimir Medinsky, il falco preferito di Putin

(Adnkronos) – Ex ministro della Cultura, consigliere del leader russo, considerato

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un

(Adnkronos) – Adriano Panatta pazzo di Lorenzo Musetti. L'ex tennista azzurro,

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

De Angelis: “America’s Cup a Napoli è

(Adnkronos) – “L’Americas Cup a Napoli è principalmente un grande successo

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Eurovision, fischi alla cantante israeliana Yuval Rapahel:

(Adnkronos) – Qualche fischio, ma anche qualche bandiera palestinese sventolata, dalla

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Amici, la finale non va in onda

(Adnkronos) – La finalissima di Amici non andrà in onda questa

agest.it
Maggio 17, 2025