Agricoltura, Confeuro: “Giovani leva strategica per Italia. Servizio civile nella giusta direzione” - Le Cronache Attualità
“Apprendiamo con soddisfazione che si è chiuso con un numero record di candidature il Bando per la selezione di 2.000 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Agricolo e Servizio Civile Ambientale. È un segnale incoraggiante che dimostra quanto i giovani siano sensibili e interessati ai temi dell’agricoltura e dell’ambiente. Questo dato conferma, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che il ricambio generazionale nel settore primario rappresenta una delle grandi sfide del nostro tempo, e al contempo una leva strategica per lo sviluppo produttivo, economico e sociale del Paese. Come Confeuro, continueremo a lavorare con determinazione per la promozione e il sostegno dell’ingresso dei giovani in agricoltura, convinti che proprio da loro possa arrivare un impulso decisivo per costruire un futuro sostenibile, innovativo e inclusivo per il comparto agroalimentare italiano”.

Così, in una nota, Andrea Tiso, Presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli agricoltori europei e del mondo.

