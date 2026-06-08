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Silvestro, chiedo scusa. Mie parole sbagliate

  • Giugno 8, 2026
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Silvestro, chiedo scusa. Mie parole sbagliate

“Chiedo scusa per le parole che ho pronunciato nel corso di un colloquio telefonico con una giornalista di Repubblica. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito, un episodio e accuse rispetto alle quali ho gia’ dichiarato attraverso il mio legale stupore e totale estraneita’. Mi sono anche dichiarato pronto, da subito, a fornire tutti i chiarimenti necessari. Mi scuso, e lo ripeto, per espressioni che credevo colloquiali, considero comunque sbagliate e che nel contesto di una telefonata possono aver generato fraintendimenti o leso sensibilita’”. Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, dopo la denuncia di violenza sessuale a suo carico

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