P. De Luca, ‘risultati importanti per i dem e il centrosinistra in Campania’

“In Campania l’esito finale delle elezioni amministrative ci consegna risultati complessivi importanti del Partito Democratico e del centrosinistra, che hanno vinto nella maggioranza dei principali Comuni al voto. Raccogliamo i frutti di un lavoro quotidiano attento, serio e concreto, fatto di attenzione ai problemi e ai bisogni reali delle persone in carne ed ossa nelle nostre comunità, nonostante i tagli drammatici operati dal governo”. Lo afferma Piero De Luca segretario regionale del PD commentando i risultati delle elezioni amministrative. Secondo De Luca “èun ulteriore segnale politico anche nazionale, rispetto a una destra concentrata sulla propaganda e poco sulle esigenze dei cittadini, che sta danneggiando e rendendo più debole il nostro Paese. Avanti in questa direzione, convinti che la Campania sarà protagonista nella costruzione di un’alternativa di governo credibile e autorevole”
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