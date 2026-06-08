Cava: Giordano ha incassato 12.829 voti

Il sindaco di Cava de’ Tirreni da oggi ha il volto e la voce di Raffaele Giordano. Cardiochirurgo pediatrico, docente all’università “Federico II” e consigliere comunale uscente del movimento civico “Siamo Cavese”, Giordano ha incassato il 53,69% delle preferenze (12.829 voti), contro il 46,31 % (11.066 voti) riportato dal suo avversario Luigi Petrone.

Giordano, quindici giorni fa, era stato molto vicino alla vittoria grazie alle sue sei liste, di cui tre civiche (Siamo Cavesi, Le Frazioni al Centro e Prima Cava) e tre partitiche (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati). Il 44,72% dei consensi, però, non era stato sufficiente per vincere al primo turno. Da qui il ballottaggio contro Petrone, che lo ha visto superare il già ottimo risultato riportato al primo turno.

“Questa vittoria la dedico prima di tutto ai cittadini che hanno compreso la serietà del mio progetto di città, ma anche alla mia squadra che ha lavorato con me e mi ha supportato per candidatura prima e per la campagna elettorale poi – ha rimarcato il neosindaco – Questo risultato mi riempie di orgoglio e la fiducia che i miei concittadini mi hanno dimostrato mi spinge a dare il meglio per la mia città”. Da domani, dunque, subito al lavoro. Il primo passo che segnerà l’era Giordano sarà la formazione della nuova giunta. “La squadra di assessori si metterà subito a lavoro per la città – ha detto Giordano – Come ho più volte spiegato in campagna elettorale, il mio primo obiettivo è rendere più vivibile la nostra città, partendo dalla risoluzione dei problemi quotidiani, come il decoro urbano e la manutenzione”.

Giordano ha atteso l’esito del ballottaggio a casa sua, circondato da tanti amici e collaboratori. Il risultato è stato chiaro già dopo mezz’ora dall’inizio dello spoglio e il neosindaco si è recato subito alla sede elettorale, passeggiando lungo corso Umberto I, per poi recarsi a Palazzo di Città accompagnato dai suoi sostenitori. Si è dunque affacciato dal balcone del Salone di rappresentanza per salutare i tanti cittadini che lo acclamavano.