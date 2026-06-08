Cava: Giordano ha incassato 12.829 voti - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Cava, gli auguri del centrodestra a Giordano
P. De Luca, ‘risultati importanti per i dem e il centrosinistra in Campania’
Silvestro, chiedo scusa. Mie parole sbagliate
Cava: Giordano ha incassato 12.829 voti
Provincia Cava dè Tirreni

Cava: Giordano ha incassato 12.829 voti

  • Giugno 8, 2026
  • 0
  • 319
  • 2 Min Read
Cava: Giordano ha incassato 12.829 voti

Il sindaco di Cava de’ Tirreni da oggi ha il volto e la voce di Raffaele Giordano. Cardiochirurgo pediatrico, docente all’università “Federico II” e consigliere comunale uscente del movimento civico “Siamo Cavese”, Giordano ha incassato il 53,69% delle preferenze (12.829 voti), contro il 46,31 % (11.066 voti) riportato dal suo avversario Luigi Petrone.

Giordano, quindici giorni fa, era stato molto vicino alla vittoria grazie alle sue sei liste, di cui tre civiche (Siamo Cavesi, Le Frazioni al Centro e Prima Cava) e tre partitiche (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati). Il 44,72% dei consensi, però, non era stato sufficiente per vincere al primo turno. Da qui il ballottaggio contro Petrone, che lo ha visto superare il già ottimo risultato riportato al primo turno.

“Questa vittoria la dedico prima di tutto ai cittadini che hanno compreso la serietà del mio progetto di città, ma anche alla mia squadra che ha lavorato con me e mi ha supportato per candidatura prima e per la campagna elettorale poi – ha rimarcato il neosindaco – Questo risultato mi riempie di orgoglio e la fiducia che i miei concittadini mi hanno dimostrato mi spinge a dare il meglio per la mia città”. Da domani, dunque, subito al lavoro. Il primo passo che segnerà l’era Giordano sarà la formazione della nuova giunta. “La squadra di assessori si metterà subito a lavoro per la città – ha detto Giordano – Come ho più volte spiegato in campagna elettorale, il mio primo obiettivo è rendere più vivibile la nostra città, partendo dalla risoluzione dei problemi quotidiani, come il decoro urbano e la manutenzione”.

Giordano ha atteso l’esito del ballottaggio a casa sua, circondato da tanti amici e collaboratori. Il risultato è stato chiaro già dopo mezz’ora dall’inizio dello spoglio e il neosindaco si è recato subito alla sede elettorale, passeggiando lungo corso Umberto I, per poi recarsi a Palazzo di Città accompagnato dai suoi sostenitori. Si è dunque affacciato dal balcone del Salone di rappresentanza per salutare i tanti cittadini che lo acclamavano.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013