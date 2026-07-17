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Silverio Sica nuovo presidente dell’associazione Reggio Parma Festival

  • Luglio 17, 2026
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Silverio Sica nuovo presidente dell’associazione Reggio Parma Festival

Il salernitano Salvatore Sica è il nuovo presidente dell’associazione Reggio Parma Festival. Lo ha nominato il ministro della cultura Alessandro Giuli che il 22 giugno scorso ha anche nominato il rappresentante del ministero nel Consiglio di amministrazione Giovanni Negri. Sica prende il posto del presidente uscente Luigi Ferrari, è docente ordinario di Diritto privato all’università di  Salerno dove insegna Diritto della Tecnologia cloud, Diritto civile e Diritto dello Sport. E’ stato consigliere giuridico del ministro della Cultura fin dai tempi di Gennaro Sangiuliano e presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore. Sica è l’allievo del salernitano Pasquale Stanzione, presidente del Garante Privacy, organo presso il quale lo stesso Sica era consulente.

“L’esperienza del Reggio Parma Festival negli anni è stata particolarmente rilevante e significativa – dichiara Sica – L’Ente intende proseguire nella sua funzione di strumento di sostegno alla programmazione artistica dei Soci e di progettazione culturale di spessore internazionale, con il doppio obiettivo di supporto alla nuova autorialità e di avvicinamento delle nuove generazioni ai contenuti culturali e teatrali”, dichiara Salvatore Sica, nuovo Presidente dell’Associazione Reggio Parma Festival.

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