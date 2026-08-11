“Confeuro sta seguendo con grande attenzione la grave crisi idrica che sta interessando il fiume Po e le aree tra Lombardia e Piemonte, territori fondamentali per la produzione di riso italiano. La siccità e le temperature sempre più elevate rappresentano un campanello d’allarme che non possiamo più ignorare e dimostrano, ancora una volta, la necessità di ripensare in maniera strutturale la gestione della risorsa idrica”. Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei, sottolineando come sia ormai indispensabile adottare una nuova visione dell’acqua, fondata su un modello realmente circolare e sostenibile. “Dobbiamo puntare con maggiore decisione sul recupero e sul riuso delle acque reflue, destinandole, laddove possibile e nel rispetto degli standard di sicurezza, agli usi quotidiani, industriali e soprattutto agricoli. L’acqua è una risorsa essenziale e limitata e deve essere gestita attraverso un sistema capace di ridurne gli sprechi e aumentarne l’efficienza. Questa trasformazione – prosegue Tiso – è ancora più urgente in una fase storica nella quale il nostro Paese e l’intero pianeta stanno affrontando gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico. Non possiamo limitarci a intervenire durante le emergenze: servono investimenti pluriennali nelle infrastrutture idriche, nuove tecnologie per il monitoraggio e la gestione della risorsa e, soprattutto una vera cultura dell’acqua. Ci auguriamo – conclude Tiso – che Governo nazionale e Unione europea, finora troppo lenti su questo fronte, accelerino con interventi concreti, efficienti e strutturali, capaci di tutelare l’acqua e garantire futuro all’agricoltura italiana”.
Post Recenti
- Estate Salernitana: per i tifosi granata il solito film già visto
- Caldo, Confeuro: “Gestione circolare acqua contro siccità. Ue e Italia troppo lenti”
- Ue, lettera di Euromò a Costa(Consiglio Europeo): “Le nostre proposte per una nuova Europa”
- Pitti Pizza & Friends 2026, dal 25 al 30 agosto musica, cabaret e spettacolo
- Campi Flegrei: Sangiuliano: ‘Consiglio regionale anche a Ferragosto’
Categorie
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco