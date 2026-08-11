Estate Salernitana: per i tifosi granata il solito film già visto

va che non si sa mai? Sono queste le domande a cui nes- suno risponde. Perché per quanto possano parlare Pa- gano e Faggiano, mentre al momento non si hanno noti- zie di Milan, se non tramite i suoi aggiornamenti profes- sionali su LinkedIn, a parlare e a fare chiarezza dovrebbe essere il proprietario, Danilo Iervolino. Non diventi un alibi la vicenda Arechi-Volpe (di cui ci occuperemo in futuro nda) per i mancati investi- menti. Sarebbe solo un’altra scusa che non regge. Invece, il proprietario continua ad essere lontano se non as- sente. Se non ha più voglia di mettersi in gioco, lo dicesse pubblicamente, senza far smentire trattative societa- rie, avviate, portate avanti e poi non finalizzate. Oppure, decida, una volta per tutte, di fare il presidente per ripor- tare Salerno in alto. Nessuno chiede la Serie A a tutti i costi, ma avere un progetto chiaro, definito e che non sembri improvvisato, sarebbe il mi- nimo per una città che negli

ultimi trenta anni, di Serie C ne ha vista poca. Intanto, però, i tifosi hanno risposto con il consueto entusiasmo e la voglia di esserci. Ma questi stessi tifosi avrebbero da un lato bisogno di certezze tec- niche e dall’altro dovrebbero smettere di essere contenti del semplice fatto che la so- cietà onora i pagamenti e paga gli stipendi puntuali. Questa è la normalità, le ec- cezioni sono quei club che non riescono a pagare in tempo e che falliscono. Cin- que squadre su 100 club pro- fessionistici che hanno problemi economici sono casi isolati, numeri alla mano e non sono certo esempi vir- tuosi gli altri 95 che non hanno problemi. Pagare pun- tuale è la normalità. E a pa- gare al momento ci sono soprattutto quei tifosi della Salernitana, scevri da inte- ressi di sorta e animati sol- tanto da passione vera nei confronti della maglia gra- nata, costretti a rivivere ogni estate il solito, stucchevole ed inutile tormentone.