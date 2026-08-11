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Estate Salernitana: per i tifosi granata il solito film già visto

  • Agosto 11, 2026
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Estate Salernitana: per i tifosi granata il solito film già visto

di Fabio Setta

SALERNO – “Per quest’anno non cambiare, stessa spiag- gia, stesso mare”. Nel 1963 Mogol con questo incipit ha scritto uno dei tormentoni più iconici dell’estate italiana in musica. Capita ogni anno, ormai da anni, che la sta- gione del mare, delle vacanze e della spensieratezza sia col- legata inevitabilmente ad un ritornello, ad un modo di vi- vere, quasi ad un cliché che se da un lato rassicura ma- gari perde in originalità. L’estate dei tormentoni però è anche quella del calcio. Sogni, aspirazioni, tifosi che si illudono, società che pro- mettono e ambizioni che a volte svaniscono nel giro di pochi mesi, o a volte, di setti- mane. Ci sono poi quei tor- mentoni e quelle scene, legate al ritiro estivo o al cal- ciomercato, che rivivi ogni estate come capita ai tifosi della Salernitana. Soprattutto da qualche stagione a questa parte. Possono cambiare i nomi di allenatore, giocatori e direttore sportivo ma il fil rouge è sempre il medesimo. Stessa storia, stessa solfa, stessi problemi, volendo pa- rafrasare, restando in tema musicale, un successo degli 883. Infatti, per i tifosi gra- nata, ogni estate sembra di rivivere la stessa telenovela. Partenza con il ritiro con squadra incompleta, con gio- catori in uscita, altri magari presi per fare numero, alle- natore che si lamenta, ds che tranquillizza, attesa per ac- quisti di qualità, che non si sa

Serie C in soli due anni, il club granata già l’anno scorso aveva l’obbligo morale di lot- tare fino alla fine per la pro- mozione in Serie B. La storia dello scorso campionato è nota a tutti e ha ripercorso un altro trend ormai noto: buona partenza, primo posto illuso- rio, esonero dell’allenatore, interventi tardivi sul mercato di gennaio e uno stucchevole sopravvivere alimentato dalla certezza di un playoff, vissuto poi non certo da pro- tagonista. Quest’anno, con oltre seimila abbonamenti sottoscritti, la società avrebbe dovuto ancora una volta, agire in maniera differente. Invece si è assistito al solito copione. Trattative lunghe ed estenuanti, come l’anno scorso con Tascone e Liguori, per giocatori il cui costo non è certo chissà quanto ecces- sivo, squadra incompleta e se possibile, almeno al mo- mento, che sembra inferiore a quella dello scorso campio- nato. Sullo sfondo le solite domande. Le richieste del tecnico erano queste? Quanta autonomia ha il di- rettore sportivo Faggiano nell’operare sul mercato, sia dal punto di vista decisionale sia economico. C’è un budget stabilito o si viaggia a vista, come sembra un po’ a tutti? Ma soprattutto, qual è il pro- getto di questa società? Cosa vuole fare Danilo Iervolino di questa che è la sua società? È ancora interessato, la tiene in piedi per dispetto verso chissà chi? Ha voglia di inve- stire, di tornare in alto oppure ci si affida al caso, dalla serie proviamoci, vediamo come

 

 se arriveranno o magari arri- veranno nell’ultimo giorno di mercato. Il fatto che il calcio- mercato, così come è struttu- rato, è fondato su un sistema che non regge, con le tratta- tive e le squadre che si com- pletano nell’ultimo giorno utile a campionato già ini- ziato è un alibi che non può non deve esistere per la Sa- lernitana di Danilo Iervolino. Retrocesso in maniera igno- miniosa dalla Serie A alla

va che non si sa mai? Sono queste le domande a cui nes- suno risponde. Perché per quanto possano parlare Pa- gano e Faggiano, mentre al momento non si hanno noti- zie di Milan, se non tramite i suoi aggiornamenti profes- sionali su LinkedIn, a parlare e a fare chiarezza dovrebbe essere il proprietario, Danilo Iervolino. Non diventi un alibi la vicenda Arechi-Volpe (di cui ci occuperemo in futuro nda) per i mancati investi- menti. Sarebbe solo un’altra scusa che non regge. Invece, il proprietario continua ad essere lontano se non as- sente. Se non ha più voglia di mettersi in gioco, lo dicesse pubblicamente, senza far smentire trattative societa- rie, avviate, portate avanti e poi non finalizzate. Oppure, decida, una volta per tutte, di fare il presidente per ripor- tare Salerno in alto. Nessuno chiede la Serie A a tutti i costi, ma avere un progetto chiaro, definito e che non sembri improvvisato, sarebbe il mi- nimo per una città che negli

ultimi trenta anni, di Serie C ne ha vista poca. Intanto, però, i tifosi hanno risposto con il consueto entusiasmo e la voglia di esserci. Ma questi stessi tifosi avrebbero da un lato bisogno di certezze tec- niche e dall’altro dovrebbero smettere di essere contenti del semplice fatto che la so- cietà onora i pagamenti e paga gli stipendi puntuali. Questa è la normalità, le ec- cezioni sono quei club che non riescono a pagare in tempo e che falliscono. Cin- que squadre su 100 club pro- fessionistici che hanno problemi economici sono casi isolati, numeri alla mano e non sono certo esempi vir- tuosi gli altri 95 che non hanno problemi. Pagare pun- tuale è la normalità. E a pa- gare al momento ci sono soprattutto quei tifosi della Salernitana, scevri da inte- ressi di sorta e animati sol- tanto da passione vera nei confronti della maglia gra- nata, costretti a rivivere ogni estate il solito, stucchevole ed inutile tormentone.

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