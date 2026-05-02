Sigarette di contrabbando al Parco del Mercatello, fermato 50enne

Un sospetto via vai di persone con scambi rapidi di denaro e pacchetti nei pressi di un chiosco ha portato alla scoperta di un’attività di vendita di sigarette di contrabbando nella zona orientale della città. Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un uomo di 50 anni, colto in flagranza di reato durante un’operazione di controllo del territorio.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore per il contrasto ai reati predatori e agli illeciti diffusi. Nella serata del 30 aprile, i poliziotti della Sezione Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Salerno, impegnati nel pattugliamento dell’area del Parco del Mercatello, hanno notato un individuo seduto su una sedia pieghevole vicino a un chiosco bar.

A destare sospetti è stato il continuo afflusso di persone che si avvicinavano all’uomo per brevi e frequenti scambi. Dopo un breve appostamento, gli agenti hanno accertato che il 50enne prelevava pacchetti di sigarette da una borsa di tela nascosta sotto la sedia, cedendoli in cambio di denaro.

Scattato il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato numerose stecche di tabacchi lavorati di contrabbando, prive del sigillo del Monopolio di Stato e quindi introdotte illegalmente sul territorio nazionale per alimentare il mercato nero. La merce è stata posta sotto sequestro per la successiva confisca e distruzione.

Per il venditore è stata applicata la sanzione amministrativa prevista dal Testo Unico sulle Accise (D.Lgs. 504/1995), mentre anche l’acquirente, fermato subito dopo la transazione, è stato identificato dagli agenti. Le forze dell’ordine fanno sapere che i controlli straordinari proseguiranno nei prossimi giorni nelle aree più sensibili della città, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ulteriori episodi di illegalità diffusa.