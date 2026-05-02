Angri, evira il convivente, ‘voleva in casa anche la prima moglie’

mergono nuovi dettagli sul grave fatto di cronaca avvenuto ad Angri, nel Salernitano, e che ha visto una donna di 35 anni evirare il convivente di 41, entrambi del Bangladesh, vicenda che richiama il caso del 1993, quando Lorena Bobbitt evirò il marito John Wayne con un coltello da cucina mentre dormiva. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, anche sulla scorta del racconto fornito dall’uomo nel momento in cui è stato lanciato l’allarme dai vicini, tra i due sarebbero sorte delle tensioni dopo il recente trasloco nella nuova casa. La coppia in precedenza viveva a Sant’Antonio Abate e solo da qualche giorno si era trasferita ad Angri, in un’abitazione più grande. Una scelta che sarebbe stata imposta dal 41enne per poter ospitare nella stessa casa anche la prima moglie. Circostanza che avrebbe spinto l’attuale convivente a narcotizzare l’uomo per poi evirarlo durante la notte. La vittima è statA trasportata d’urgenza in ospedale a Nocera Inferiore dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Per la 35enne è scattato l’arresto per tentato omicidio ed è ora rinchiusa in carcere
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