Sarno. Una giovane eccellenza: Flavia Franco

A soli 21 anni, compiuti lo scorso 30 ottobre, Flavia Franco rappresenta un esempio concreto di impegno, determinazione e fiducia nel valore delle istituzioni. Residente a Sarno, Flavia incarna il volto di una nuova generazione che sceglie di costruire il proprio futuro attraverso lo studio e il servizio allo Stato. Figlia di Franco Severino, operatore ecologico presso il Comune di Sarno, e di Anna Maria Squillante, casalinga, Flavia è cresciuta in una famiglia fondata su valori solidi, come il sacrificio e il senso del dovere. Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro” di Sarno, ha proseguito il suo percorso accademico con grande impegno. Attualmente frequenta il terzo anno del corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione presso l’Università degli Studi di Salerno, distinguendosi per una media accademica elevata, segno di una preparazione seria e costante. Il suo percorso ha già raggiunto traguardi significativi: Flavia ha infatti superato il concorso per Allievo Maresciallo presso la Guardia di Finanza, riuscendo nell’impresa al primo tentativo, un risultato unico e tutt’altro che scontato vista la selettività delle prove. L’ingresso nella Scuola Ispettori e Sovrintendenti ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua vita, all’insegna della formazione militare e professionale. Momento particolarmente significativo è stato il giuramento prestato lo scorso 18 aprile a L’ Aquila presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, una tappa simbolica e solenne che sancisce ufficialmente l’impegno al servizio dello Stato e dei cittadini. La storia di Flavia Franco non è solo un successo personale, ma anche un segnale positivo per il territorio di Sarno: dimostra che, anche partendo da contesti semplici, è possibile raggiungere obiettivi ambiziosi con dedizione e serietà.In un’epoca in cui spesso si sottolineano le difficoltà dei giovani, esperienze come quella di Flavia offrono una prospettiva diversa: quella di una gioventù capace, preparata e pronta a contribuire concretamente al bene comune.