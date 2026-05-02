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Salerno

Fondazione Carisal, concluso il progetto “Conoscere la Borsa”

  • Maggio 2, 2026
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Fondazione Carisal, concluso il progetto “Conoscere la Borsa”

Si è svolto, nell’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Genovesi – Da Vinci” di Salerno, l’incontro conclusivo dell’edizione 2025 del progetto “Conoscere la Borsa”, promosso da Acri in Italia e sul territorio salernitano, per il 19° anno, dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, con il contributo di Banca Patrimoni Sella e la collaborazione di Banca Etica.

 

L’evento, che ha riunito circa 200 partecipanti tra studenti e docenti delle scuole del territorio, ha rappresentato il momento finale di un percorso formativo che ha coinvolto, dal 1° ottobre 2025 al 26 gennaio 2026, 48 team, 192 studenti e circa 20 docenti referenti, provenienti da 16 istituti scolastici secondari di secondo grado: “Genovesi Da Vinci” (sez. tecnico economico); “Liceo T. Tasso”, “Liceo Classico Europeo” del Convitto Nazionale Tasso e “IP Trani” annesso, “S. Caterina da Siena- Amendola”, “Galilei – di Palo” e  “Liceo Francesco De Sanctis” di Salerno; “GB Vico” (sez. Tecnico), “N. Sensale” e il “G. Marconi” di Nocera Inferiore; “Teresa Confalonieri” di Campagna; “Besta Gloriosi” di Battipaglia, “E. Corbino” di Contursi Terme; “Leonardo Da Vinci” di Sapri; “C. Pisacane” di Padula e  “Federico II” di Capua.

La mattinata, condotta dalla responsabile del Progetto, Giovanna Tafuri, si è aperta con l’intervento del Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino, che ha sottolineato il valore educativo del progetto e ha ribadito l’impegno della Fondazione nel promuovere iniziative volte a favorire la crescita culturale e formativa dei giovani, e con i saluti del docente Carmine Lucia, in rappresentanza dell’IIS “Genovesi – Da Vinci”. A seguire, la lezione di Guido Accardo, Responsabile Ufficio Patrimoni Responsabili di Banca Etica, dal titolo “Investire nel futuro: la finanza etica e disarmata”, che ha offerto agli studenti un’importante occasione di riflessione sui temi della finanza sostenibile e responsabile e ha dato il via ad un interessante dibattito. In conclusione si è svolta la cerimonia di premiazione dei due team primi classificati e di tutti i partecipanti che hanno ricevuto dal direttore della Fondazione Carisal, Francesco Paolo Innamorato, premi e attestati per il loro impegno e dedizione al progetto.

“Conoscere la Borsa” si è dimostrata anche quest’anno un’esperienza di grande valore educativo, arricchita, nel progetto salernitano, da un ciclo di cinque lezioni su pianificazione e strumenti finanziari, svoltesi tra il 3 novembre e il 2 dicembre 2025, a cura di esperti di Banca Patrimoni Sella e Banca Etica.

A livello locale, i risultati ottenuti dagli studenti salernitani sono stati particolarmente significativi. Il primo posto nella classifica performance provinciale – e l’ottavo a livello nazionale – è stato conquistato dal team studenti “Corbino Green” dell’Istituto “E. Corbino” di Contursi Terme (docente referente Antonella Barletta), che ha avuto, inoltre, l’opportunità di partecipare, dal 24 al 26 marzo 2026 in rappresentanza della Fondazione Carisal, al Meeting Nazionale a Ravenna, che ha riunito i migliori team italiani.

Nella classifica della sostenibilità, il primo posto provinciale e il secondo a livello nazionale sono stati raggiunti dal team studenti “StockBusterss” dell’Istituto “IP Trani” annesso al Convitto Nazionale di Salerno ( docente referente Nicola Zito). Da segnalare anche l’ottimo risultato del prof. Pasquale De Maio dell’IIS “Teresa Confalonieri” di Campagna, primo classificato nella classifica concorso docenti per la sostenibilità, sia a livello provinciale che nazionale.

L’edizione 2025 del progetto ha visto la partecipazione, a livello nazionale, di 16 Fondazioni di origine bancaria e una Cassa di Risparmio, coinvolgendo complessivamente oltre mille squadre, con un confronto esteso anche a livello europeo. L’evento conclusivo del 29 aprile a Salerno ha rappresentato un importante momento di sintesi e valorizzazione del lavoro svolto, confermando il ruolo centrale della Fondazione Carisal al fianco delle istituzioni scolastiche nella diffusione della cultura economico-finanziaria tra i giovani e nella promozione di una cittadinanza consapevole.

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