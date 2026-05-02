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Santobono Pausilipon entra nella rete degli Irccs

  • Maggio 2, 2026
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Santobono Pausilipon entra nella rete degli Irccs

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l’Aorn Santobono Pausilipon entra nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) per l’area della pediatria. Questo traguardo rappresenta non solo un importante riconoscimento istituzionale, ma anche l’avvio di una nuova fase di sviluppo, caratterizzata dal rafforzamento delle attività di ricerca, dall’accesso a specifici finanziamenti e da una crescente integrazione tra assistenza clinica e innovazione scientifica. Il Santobono Pausilipon diventa il più grande Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrico del Sud Italia, colmando un divario territoriale e offrendo al Mezzogiorno un Polo di riferimento nazionale e internazionale nella ricerca e nella cura delle patologie dell’infanzia.«Il Santobono Pausilipon rappresenta una eccellenza per la nostra regione e per tutto il meridione. Questo prestigioso riconoscimento è il frutto del lavoro portato avanti da anni dalla comunità professionale e scientifica della struttura, un traguardo che premia il percorso e gli sforzi profusi per coniugare ricerca scientifica di alto livello, assistenza di qualità e attenzione alla persona. Ma è soprattutto l’avvio di una nuova fase di crescita per l’ospedale pediatrico, un percorso che la Regione accompagnerà e rafforzerà con responsabilità e determinazione». Così il Presidente della giunta regionale della Campania Roberto Fico.

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