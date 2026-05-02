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Piero De Luca (PD): “Partecipazione giovani decisiva per costruire futuro Paese”

  • Maggio 2, 2026
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Piero De Luca (PD): “Partecipazione giovani decisiva per costruire futuro Paese”

“Grande partecipazione, passione e tante idee al Congresso regionale dei Giovani Democratici della Campania. Un confronto vero, capace di parlare al presente e di guardare al futuro”. Lo afferma Piero De Luca, che rivolge “un sincero in bocca al lupo a Lorenzo Raso, nuovo segretario regionale”.

“I giovani – aggiunge – sono tornati protagonisti della vita civica e politica, a livello nazionale e internazionale, impegnati nelle iniziative per la pace e la tutela dei diritti fondamentali, e decisivi anche nel risultato del No al referendum sulla giustizia”.

“Nel mio intervento – prosegue il segretario regionale del Pd – ho sentito il bisogno di lanciare un messaggio chiaro: siate liberi, liberi dalle appartenenze, liberi di mobilitarvi e di impegnarvi. È da voi che deve arrivare l’energia nuova di cui abbiamo bisogno”.

“Serve costruire un Paese che non costringa i giovani ad adattarsi, ma che sia finalmente a loro misura, a partire dal lavoro. È questa la sfida che abbiamo davanti. Solo così potremo tornare a guidare il Paese con serietà, credibilità, visione e passione”, conclude De Luca.

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