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Serre, furgone si ribalta: morto un 56enne di Altavilla Silentina

  • Settembre 19, 2026
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Serre, furgone si ribalta: morto un 56enne di Altavilla Silentina

Tragedia sulla Statale 19 a Serre, dove un furgone con cassone aperto si è ribaltato provocando la morte del conducente. L’incidente è avvenuto a pochi chilometri dall’uscita autostradale.

A perdere la vita è stato un 56enne originario di Altavilla Silentina e residente a Tempalta di Roccadaspide. L’uomo era a bordo del mezzo insieme ad altri due operai, che sono rimasti feriti nell’impatto.

Per il conducente non c’è stato nulla da fare. I due passeggeri hanno riportato ferite lacero-contuse e sono stati soccorsi in stato confusionale e successivamente trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che il 56enne possa aver accusato un malore oppure essere stato colto da un colpo di sonno, ma si tratta di circostanze che dovranno essere accertate.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, che hanno estratto i passeggeri dalle lamiere per affidarli alle cure del 118 che ha mobilitato un’ambulanza della Croce Rossa, un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi e un’automedica. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti prima di trasportarli in Ospedale..

Gli accertamenti dovranno ora consentire di ricostruire con precisione le cause e la dinamica del tragico incidente stradale.

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