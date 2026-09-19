Pd, Piero De Luca: torna Festa regionale dell’Unità dopo nove anni

Dopo nove anni di assenza, torna in Campania la Festa regionale dell’Unità del Partito Democratico. La manifestazione si svolgerà dal 24 al 26 settembre a Villa Mascolo, a Portici, con tre giornate dedicate a incontri, dibattiti e confronto sui principali temi politici e sociali.

A sottolineare il significato della ripresa dell’iniziativa è il segretario regionale del Pd Campania, Piero De Luca, che parla di un appuntamento rivolto alla comunità democratica regionale e ai territori.

«Siamo orgogliosi del ritorno della Festa dell’Unità regionale, dopo nove anni. È un risultato estremamente importante per tutta la comunità democratica della Campania», dichiara De Luca.

La manifestazione, secondo il segretario regionale, rappresenta un’occasione di partecipazione, incontro e confronto, con l’obiettivo di riportare al centro il rapporto tra il partito e le comunità locali.

Particolare rilievo avrà la presenza della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, attesa per la giornata conclusiva del 26 settembre.

«Le Feste dell’Unità sono momenti di forte partecipazione, incontro e confronto. Luoghi fondamentali nei quali discutere, ascoltare i cittadini e costruire insieme una prospettiva per il futuro», aggiunge De Luca.

Nel suo intervento, il segretario regionale collega il ritorno della manifestazione al percorso politico che il Pd intende sviluppare nei territori. «L’alternativa progressista alla destra si costruisce dal basso, attraverso la partecipazione, per raccogliere i bisogni e le aspettative vere dei cittadini e trasformarli in una proposta politica concreta», afferma.

La Festa regionale dell’Unità sarà quindi articolata in tre giornate di discussione, con la partecipazione di esponenti del Pd, rappresentanti istituzionali campani e personalità della politica nazionale. Tra i temi annunciati figurano lavoro, sanità, politiche sociali, sviluppo, coesione del Mezzogiorno, crescita dei territori, sicurezza e questioni europee e internazionali.

Per De Luca, la ripresa dell’appuntamento «ha un significato che va oltre il singolo appuntamento»: l’obiettivo dichiarato è rimettere in moto partecipazione, militanza e rapporto diretto con le comunità.

«È da qui che vogliamo ripartire», conclude il segretario regionale, indicando nella manifestazione anche un momento di preparazione in vista delle prossime sfide elettorali.