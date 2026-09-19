San Gennaro, miracolo alle 10.04

DUOMO GREMITO DALLE PRIME ORE DELLA MATTINA

Il Duomo di Napoli è gremito di fedeli e turisti in attesa delle celebrazioni per la giornata di San Gennaro e del rito della liquefazione del sangue del Santo.

Già dalle prime ore della giornata numerose persone hanno raggiunto la Cattedrale per assistere alla cerimonia religiosa e attendere l’eventuale prodigio. Presenti anche le istituzioni, con il sindaco di Napoli e presidente della Deputazione di San Gennaro, Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e gli assessori comunali Teresa Armato e Maura Striano.

Alle 10 l’arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia, raggiungerà la Cappella del Tesoro. Qui l’abate, monsignor Vincenzo De Gregorio, insieme a Manfredi e Fico, procederà all’apertura della cassaforte nella quale sono custodite le ampolle contenenti il sangue di San Gennaro.

Le reliquie saranno quindi trasferite sull’altare maggiore della Cattedrale per la celebrazione. Nel corso della funzione, qualora si verificasse la liquefazione, l’annuncio verrà dato ai fedeli presenti.

Al termine della messa, il cardinale Battaglia attraverserà la navata centrale e, una volta all’esterno della Cattedrale, mostrerà le ampolle con il sangue del Santo Martire ai fedeli e alla città