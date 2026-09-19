Scontri tra tifosi Barletta e Catania, ci sono feriti

Alta tensione nel pre-partita di Catania-Barletta, gara valida per la sesta giornata del campionato di serie C. A meno di due ore dal fischio d’inizio, programmato per le 20.30, una violenta rissa e’ esplosa in piazza Montessori e ha visto coinvolti diversi sostenitori rossazzurri appartenenti a frange della tifoseria organizzata. Ci sono stati scontri e alcune persone sono rimaste ferite. L’immediato intervento delle forze dell’ordine, con in testa gli agenti della Digos, ha consentito di sedare gli animi e di ripristinare la normalita’ nell’area