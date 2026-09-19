Salerno, pronto a lanciare pacchi ai a detenuti: arrestato

Agenti di Polizia Penitenziaria, nel pomeriggio di ieri, durante l’attività di controllo nei pressi del carcere di Salerno, hanno notato un uomo di nazionalità straniera che, alla vista degli agenti, si è dato immediatamente alla fuga.

Il comportamento ha insospettito il personale, che è prontamente intervenuto riuscendo a fermare il soggetto. A seguito dell’identificazione e della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di due pacchi, pronti probabilmente per essere lanciati all’interno del campo sportivo dell’istituto, area nella quale erano presenti detenuti.

Dagli accertamenti è emerso che il soggetto era stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Poggioreale nel mese di febbraio. Al termine degli accertamenti è stato tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Salerno.