Salernitana-Giugliano. Le formazioni

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Celiento, Pieraccini, Zoia; Achik, Tascone, Vitale, Villa; D’Ursi, La Gumina. A disp: Cevers, Perina, Capuano, Del Pin, Longobardi, Anastasio, Gyabuaa, Cardoni, Djamanca, La Gumina, Boncori, Bevilacqua. All: Cosmi
Giugliano (4-2-3-1): Bolletta; Improta, Justiniano, Caldore, La Vardera; Forciniti, Varone; Esposito, Zammarini, Baldé; Udoh. A disp: Santarelli, Greco, Panico, D’Avino, Laezza, Minelli, Giordano, Rigo, Basile, Broh, Cimmaruta, De Rosa, Silvestri, Galletta, Ogunseye, Cuomo. All: Di Napoli
Arbitro: Di Reda di Molfetta (Romagnoli/Iuliano). IV uomo: Manzo. FVS: Valcaccia