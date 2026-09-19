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Salernitana-Giugliano. Le formazioni

  • Settembre 19, 2026
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Salernitana-Giugliano. Le formazioni

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Celiento, Pieraccini, Zoia; Achik, Tascone, Vitale, Villa; D’Ursi, La Gumina. A disp: Cevers, Perina, Capuano, Del Pin, Longobardi, Anastasio, Gyabuaa, Cardoni, Djamanca, La Gumina, Boncori, Bevilacqua. All: Cosmi

Giugliano (4-2-3-1): Bolletta; Improta, Justiniano, Caldore, La Vardera; Forciniti, Varone; Esposito, Zammarini, Baldé; Udoh. A disp: Santarelli, Greco, Panico, D’Avino, Laezza, Minelli, Giordano, Rigo, Basile, Broh, Cimmaruta, De Rosa, Silvestri, Galletta, Ogunseye, Cuomo. All: Di Napoli

Arbitro: Di Reda di Molfetta (Romagnoli/Iuliano). IV uomo: Manzo. FVS: Valcaccia

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