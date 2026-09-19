Eboli, Rocco sull’ospedale: «Serve un rilancio vero della sanità»

EBOLI – Sanità, liste d’attesa, personale, investimenti e futuro dell’ospedale cittadino. Sono stati questi i temi al centro del nuovo appuntamento di RC 105 con Edoardo Rocco, candidato sindaco di Eboli per Cosmo Innovatore, accompagnato dal giovane militante Manuel Cetrulo. Venerdì scorso il candidato alla poltrona più alta di via Ripa 49, arriva in piazza Scuola Medica Salernitana, di fronte all’ospedale di Eboli, per parlare di sanità e delle principali criticità che interessano il nosocomio cittadino. Un confronto ai microfoni di RC 105, con il presidente della radio Giovanni Nigro alla regia, dedicato a uno dei temi maggiormente avvertiti dalla comunità. Rocco ha ricordato il proprio legame personale con l’ospedale, risalente al 1964, quando da bambino vi arrivò dopo un incidente occorso alla sorella. Da quel ricordo è partito il ragionamento sul ruolo storico del presidio ebolitano, che secondo il candidato dovrebbe essere preservato e potenziato. Tra le questioni evidenziate, quella delle liste d’attesa e della necessità di maggiori risorse per garantire assistenza soprattutto alle persone anziane e fragili. Rocco ha inoltre ribadito la propria contrarietà alla prospettiva di un progressivo superamento delle strutture esistenti attraverso il progetto dell’ospedale unico, sostenendo invece la necessità di investire sul patrimonio sanitario già presente sul territorio. «Questo ospedale per me va potenziato», ha ribadito Rocco, indicando come obiettivo quello di riportare il presidio ebolitano a essere «il fiore all’occhiello» della città. Nel suo intervento ha inoltre sottolineato l’importanza del personale sanitario e degli operatori che quotidianamente garantiscono il funzionamento della struttura. A entrare nel dettaglio delle proposte è stato poi Manuel Cetrulo, che ha richiamato la questione del polo materno-infantile, proponendo una raccolta firme e un confronto con direzione sanitaria, ASL e Regione Campania per riportarlo a Eboli. Tra le proposte anche il potenziamento dell’ambulatorio ginecologico e il rilancio della pediatria.