Allarme attentato a Mosca, arrestato un adolescente - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Allarme attentato a Mosca, arrestato un adolescente Serie di sparatorie negli Usa, solo tre a Dallas: morti e feriti Tassa sui piccoli pacchi archiviata, manovra abolisce il contributo di 2 euro Lazio, grave lutto per Zaccagni: è scomparso suo ‘Zio Mela’ Lazio-Cagliari, all’Olimpico anche l’ex presidente biancoceleste Cragnotti Manovra, rivisti criteri aumenti stipendi dei magistrati: “Legati a quelli degli altri dipendenti pubblici” Udinese, il presidente Gianpaolo Pozzo ricoverato in ospedale per una polmonite “Barbara d’Urso non sincera, sono dispiaciuto”, Pasquale La Rocca e il gelo a Ballando Serie A, oggi Lazio-Cagliari 0-0 – Diretta Michela Ponzani: “Io a primarie del centrosinistra? Non sono interessata e nessuno me l’ha chiesto” Davide Lippi racconta la malattia: “Ho vinto una battaglia, non la guerra” Israele, media: formazioni arabe verso indicazione di Eisenkot come premier Allarme attentato a Mosca, arrestato un adolescente Serie di sparatorie negli Usa, solo tre a Dallas: morti e feriti Tassa sui piccoli pacchi archiviata, manovra abolisce il contributo di 2 euro Lazio, grave lutto per Zaccagni: è scomparso suo ‘Zio Mela’ Lazio-Cagliari, all’Olimpico anche l’ex presidente biancoceleste Cragnotti Manovra, rivisti criteri aumenti stipendi dei magistrati: “Legati a quelli degli altri dipendenti pubblici” Udinese, il presidente Gianpaolo Pozzo ricoverato in ospedale per una polmonite “Barbara d’Urso non sincera, sono dispiaciuto”, Pasquale La Rocca e il gelo a Ballando Serie A, oggi Lazio-Cagliari 0-0 – Diretta Michela Ponzani: “Io a primarie del centrosinistra? Non sono interessata e nessuno me l’ha chiesto” Davide Lippi racconta la malattia: “Ho vinto una battaglia, non la guerra” Israele, media: formazioni arabe verso indicazione di Eisenkot come premier
Ultim'ora Nazionale

Allarme attentato a Mosca, arrestato un adolescente

  • Novembre 1, 2026
  • 0
  • 53
  • 1 Min Read
Allarme attentato a Mosca, arrestato un adolescente

(Adnkronos) –
Un minorenne russo è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato un attentato a Mosca, dopo una segnalazione dei servizi americani. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe, citando una nota dell’Fsb, secondo cui il giovane aveva pubblicato su TikTok alcune foto scattate nel complesso museale di Tsaritsyno in cui appariva con passamontagna, cappello e occhiali protettivi, impugnando quella che sembrava un’arma automatica. A commento delle immagini aveva scritto: “Ho trovato un posto”. 

L’allarme era stato lanciato sabato dall’ambasciata americana a Mosca, che aveva segnalato una minaccia credibile di un attentato con un elevato numero di vittime proprio nell’area del museo. Secondo l’Fsb, il minorenne sarebbe inoltre iscritto a un canale Telegram neonazista.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025