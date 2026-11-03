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Scontro treni Toledo, il ministro dei Trasporti spagnolo si dimette

  • Novembre 3, 2026
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Scontro treni Toledo, il ministro dei Trasporti spagnolo si dimette

(Adnkronos) – Il ministro dei Trasporti spagnolo si è dimesso oggi, martedì 3 novembre, dopo il tragico incidente ferroviario della scorsa settimana che ha causato la morte di 69 persone. Come riporta El Pais il passo indietro di Oscar Puente è arrivato, dopo le critiche ricevute, nonostante abbia promesso di lavorare “senza sosta” per ripristinare la fiducia nella rete ferroviaria ad Alta velocità.  

La decisione del ministro è arrivata, mentre il Paese si prepara alle elezioni del 29 novembre. Puente ha anche annunciato che non si candiderà. La notizia delle dimissioni del ministro ha suscitato grande attenzione mediatica e molti si chiedono ora quali saranno le conseguenze di questa decisione sulla politica dei trasporti in Spagna.  

 

La rete ferroviaria ad alta velocità spagnola è nota per essere una delle più efficienti e sicure d’Europa, ma l’ultimo incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull’efficienza del sistema. Resta da vedere chi sarà il successore di Puente e quale sarà l’impatto sulla politica dei trasporti del Paese nei prossimi mesi. Intanto, la Spagna continua a piangere le vittime dell’incidente e a cercare risposte sulle cause del tragico evento. 

 

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