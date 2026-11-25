Maltempo e disagi nell’Agro nocerino, a Nocera Inferiore si allaga il piazzale della scuola e gli alunni escono dalla scala d’emergenza. A San Marzano strade, scantinati e campagne allagati, attivazione del Centro operativo comunale, residenti e agricoltori esasperati. Situazione critica, con strade invase dall’acqua e automobili parzialmente sommerse a Scafati. Tra le zone maggiormente colpite figura l’incrocio tra corso Trieste e via Fosso dei Bagni, dove il problema si ripresenta da anni, come sottolineato da uno dei cittadini. Nel mirino finiscono, in particolare, le operazioni di dragaggio e la revisione delle pompe sommerse, interventi dai quali ci si attendeva un miglioramento della situazione. “Tra dragaggi e revisione delle pompe sommerse, questo è lo splendido risultato ottenuto! Mi sa che il vanto di qualcuno è affogato sotto quest’acqua”. Intanto il sindaco predica calma e per oggi le scuole resteranno aperte. “Pioverà fino alle 5, poi non è prevista pioggia”, dice Aliberti le cui dichiarazioni hanno suscitato un vespaio di accuse e polemiche. Si contano i danmni ma non mancano le accuse. Come a San Marzano sul Sarno dove l’ennesima esondazione dell’Alveo Comune Nocerino con la fuoriuscita dell’acqua in corrispondenza del ponte di via Enrico Berlinguer, rappresenta l’ennesima denuncia dell’insufficienza degli interventi regionali a tutela del territorio. Il gruppo regionale di Fdi va all’attacco, il capogruppo Sangiuliano denuncia: «“Quello che sta accadendo in queste ore a San Marzano sul Sarno con l’esondazione del fiume e l’allargamento di strade e danni enormi, desta seria preoccupazione con la legittima esasperazione della popolazione che si ritrova sott’acqua. Abbiamo ascoltato gli appelli critici del sindaco. Purtroppo la Regione Campania ancora una volta assente e inadempiente. L’opposizione di centrodestra ha imposto poche settimane fa un consiglio regionale monotematico sul fiume Sarno nel corso del quale sono state fatte promesse disattese. Vogliamo che Fico ci dica cosa sta facendo e cosa intende fare nelle prossime ore»Presso la scuola media del V Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore la pioggia caduta per ore ha provocato l’ennesimo problema alla struttura scolastica. . Gli alunni sono stati trattenuti all’interno della scuola per circa un quarto d’ora, a causa dell’impossibilità di uscire dall’ingresso principale. L’area esterna della scuola era completamente allagata, con l’acqua che aveva raggiunto e superato i primi gradini, il personale ha deciso di far uscire gli alunni attraverso una scala d’emergenza. Il disagio, tuttavia, non è nuovo per la scuola di Villanova. “Si sono verificati dei disagi per i ragazzi che dovevano uscire dal plesso. A causa di una bomba d’acqua anomala, si è registrato un allagamento del cortile. Purtroppo, non è la prima volta che accade. Auspichiamo che questa sia la volta buona per risolvere definitivamente il problema e che l’amministrazione comunale ci ascolti”, hanno dichiarato i genitori.