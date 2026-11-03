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Bruno Fernandes sbaglia il rigore, l’arbitro fa ripetere: cos’è successo in Manchester United-Roma

  • Novembre 3, 2026
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Bruno Fernandes sbaglia il rigore, l’arbitro fa ripetere: cos’è successo in Manchester United-Roma

(Adnkronos) –
Proteste e polemiche in Manchester United-Roma. Oggi, martedì 3 novembre, i Red Devils hanno ospitato i giallorossi a Old Trafford nella quarta giornata della fase campionato di Champions League, in una partita caratterizzata da alcuni episodi contestati. All’inizio del secondo tempo al Manchester United viene assegnato un calcio di rigore che Bruno Fernandes sbaglia, ma che l’arbitro fa ripetere, con la successiva rete del portoghese. 

Succede tutto al 55′. Cunha si infila in area, supera Balerdi e cade dopo un contrasto con Mancini, con l’arbitro che indica immediatamente il dischetto. Immediate le proteste giallorosse, con le immagini che mostrano un contatto che appare lieve con la mano del difensore giallorosso sulla schiena dell’attaccante brasiliano. Il Var però conferma la decisione di Gil Manzano e dal dischetto si presenta Bruno Fernandes, e a questo punto si consuma il ‘giallo’. 

Il capitano dello United incrocia il destro ma si fa parare il tiro da Vasquez, che esulta e salva la Roma. L’arbitro però ferma tutto: prima della battuta di Fernandes Cristante era entrato in area di rigore, quindi il tiro è da ripetere. Sul dischetto si presenta ancora il portoghese, che questa volta non sbaglia spiazzando il portiere giallorosso. 

 

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