Il ritorno alle urne per scegliere direttamente i vertici delle Province compie un primo passo istituzionale. Il Consiglio dei ministri, nella seduta di oggi, 25 novembre, ha dato il via libera al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali (TUEL), che prevede il ripristino dell’elezione a suffragio universale e diretto dei presidenti e dei Consigli provinciali.

La riforma punta a superare il sistema introdotto dalla legge Delrio del 2014, che aveva trasformato le Province in enti di secondo livello, affidando la scelta dei loro rappresentanti a sindaci e consiglieri comunali, anziché direttamente ai cittadini.

Il provvedimento, una volta completato l’iter parlamentare e attuativo, restituirebbe agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti provinciali. L’obiettivo è anche ridefinire il ruolo e le competenze di questi enti, rafforzandone le funzioni e garantendo risorse adeguate per servizi fondamentali come la manutenzione della rete stradale e l’edilizia scolastica.