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Scontro auto-camion sulla A18 Messina-Catania, un morto e diversi feriti gravi

  • Novembre 4, 2026
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Scontro auto-camion sulla A18 Messina-Catania, un morto e diversi feriti gravi

(Adnkronos) –
Incidente mortale sull’autostrada A18 Messina-Catania all’alba di oggi, nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, poco dopo lo svincolo di Giarre in direzione Messina. Il bilancio è di un morto e diversi feriti gravi.  

Nello scontro sono rimasti coinvolti un autoarticolato adibito al trasporto di massi e una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia stradale, il mezzo pesante avrebbe perso una sponda lungo la carreggiata, provocando il violento impatto con l’utilitaria. A perdere la vita è stato il conducente dell’auto, mentre gli altri passeggeri a bordo hanno riportato gravi lesioni.  

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ausilio dell’elisoccorso, che ha trasferito d’urgenza i feriti più critici all’ospedale Cannizzaro di Catania, insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco. Il traffico in direzione Messina registra pesanti rallentamenti e lunghe code per consentire i rilievi, i soccorsi e la rimozione dei veicoli. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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