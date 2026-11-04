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‘Il Tavolo di Che Tempo Che Fa’, stasera su Rai1: Carlo Conti ospite di Fabio Fazio

  • Novembre 4, 2026
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‘Il Tavolo di Che Tempo Che Fa’, stasera su Rai1: Carlo Conti ospite di Fabio Fazio

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 4 novembre, in diretta dalle ore 21:15 sul Nove e in streaming su discovery+, torna ‘Il Tavolo di Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio. 

Ospiti della quarta puntata: Carlo Conti; Max Angioni, new entry del cast del ‘GialappaShow’; Nek, protagonista in tv nella nuova edizione di ‘The Voice Senior’; Roberto Saviano; il direttore de Il Post Francesco Costa. E ancora: il pluricampione mondiale di pesca in mare Saverio Rosa; Cristiano Malgioglio; Nino Frassica; Francesco Paolantoni; Giucas Casella; Orietta Berti; Paolo Rossi; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Ubaldo Pantani; Signora Coriandoli; Diego Abatantuono. 

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